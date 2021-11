Joggeuse retrouvée vivante en Mayenne : la thèse de l'enlèvement est privilégiée

Que s'est-il passé pendant 24 heures ? La jeune joggeuse, portée disparue depuis lundi après-midi à Saint-Brice, a été retrouvée vivante mardi soir à une quinzaine de kilomètres de là, dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe. 24 heures d'angoisse pour sa famille, 24 heures de recherches infructueuses jusqu'à cet heureux dénouement.

La piste du ravisseur, largement relayée sur les réseaux sociaux, est privilégiée

C'est peut-être la conférence de presse de Céline Maigné, la procureure de la République de Laval, qui a fait basculer l'affaire. En effet, en quelques heures, l'enquête ouverte par le Parquet a changé de statut, aucune piste n'est écartée pour expliquer cette disparition. Toutes les hypothèses sont alors sur la table : criminelle, accidentelle et même la fugue. Mais, lors de cette conférence de presse, en se basant probablement sur les investigations en cours, menées par une quarantaine d'enquêteurs chevronnés, Céline Maigné indique que la jeune fille a pu être victime d'un rapt : "après avoir débuté sur le fondement d'une disparition inquiétante, l'enquête est désormais ouverte du chef d'enlèvement et de séquestration. Je souligne que cette qualification est punie d'une peine délictuelle dans l'hypothèse où l'auteur des faits libère rapidement et volontairement la personne retenue".

Enlèvement et séquestration

C'est la fin des propos de la Procureure qui est intéressante. Elle donne ici l'impression de s'adresser à un possible ravisseur. Pour l'instant, cette piste, largement évoquée sur les réseaux sociaux, est privilégiée selon une source proche de l'enquête mais n'a pas été confirmée. Selon le code pénal, sauf circonstances aggravantes et sans atteinte physique, l'auteur d'un enlèvement et d'une séquestration risque 5 ans de prison si la victime est libérée volontairement et rapidement. Dans le cas contraire, la peine maximale, que prévoit la loi, est la réclusion criminelle à perpétuité.