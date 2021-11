Joggeuse retrouvée vivante en Mayenne : aucune interpellation n'a encore eu lieu

L'enquête s'est poursuivie toute la journée entre la Sarthe et la Mayenne mais ce mercredi soir il n'y a toujours pas d'interpellation deux jours après la disparition de la jeune joggeuse de 17 ans à Saint-Brice. C'est ce qu'annonce la procureure de la République de Laval Céline Maigné dans un communiqué. La jeune mayennaise, réapparue vivante dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe, assure avoir échappé à plusieurs ravisseurs.

Fin des investigations "sur le lieu des faits"

La procureure annonce également la fin des investigations "sur le lieu des faits" c'est-à-dire autour de la forêt de Bellebranche non loin du domicile de la jeune fille à Saint-Brice. Le dispositif militaire, qui a sécurisé la zone, va donc être allégé. En revanche, l'enquête n'ayant pas encore aboutie, la section de recherches d'Angers et la brigade des recherches de Château-Gontier-sur-Mayenne poursuivent "les auditions, les réquisitions et les vérifications pour préciser le déroulement de la journée pendant laquelle la jeune fille a disparu en se basant notamment sur ses déclarations".

La jeune fille est de retour chez elle depuis ce mercredi après-midi selon le maire de Saint-Brice.