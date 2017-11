Joggeuse tuée en Haute-Saône : courir, marcher en hommage à Alexia c'est ce dimanche matin en Mayenne

L'US Running d'Argentré organise, ce dimanche matin 5 novembre, à Laval, un rassemblement à la mémoire de la jeune femme de 29 ans.

Des courses à pied pour rendre hommage à Alexia, il y en a eu quelques-unes hier partout en France : Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Nancy, Besançon et dans sa ville de Gray en Haute-Saône. Les Mayennais, à leur tour, sont invités à se souvenir de la jeune femme, dont le corps a été retrouvé calciné dans une forêt. Le rassemblement c'est ce matin à 10h à Laval au Square de Boston : "Nous tenons à montrer notre soutien et notre solidarité avec sa famille" lit-on sur la page Facebook de l'US Running Argentré qui organise ce rendez-vous. Il est demandé aux participants de porter symboliquement un foulard noir ou rose. Les coureurs et les marcheurs prendront la direction de Changé par le chemin de halage avant de revenir sur Laval.