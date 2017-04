Johann Bataillé de l'Ufap-Unsa dans les Alpes-Maritimes : "Le projet de nouvelle prison à Nice peut capoter"

Le livre blanc des prisons vient de sortir. Nous en parlons avec notre invité Johann Bataillé qui s'exprime également sur la nouvelle prison dans les Alpes-Maritimes.

Johann Bataillé est syndicaliste à l'Ufap-Unsa dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité ce mardi matin à 7h50 sur France Bleu Azur.

"Un livre blanc totalement inapplicable"

Le livre blanc des prisons a été rédigé par plusieurs élus de droites et de gauche. Ils l'ont remis au ministre de la justice. Parmi les propositions il est notamment question des activités des détenus. Les députés recommandent que les détenus bénéficient de 5h d'activité minimum dans la journée. Johann Bataillé nous livre son analyse : "Ce livre blanc il est totalement inapplicable. Nous n'avons pas assez de moyens humains et financiers."

"Le projet de nouvelle prison peut capoter"

Concernant la nouvelle prison dans les Alpes-Maritimes Johann Bataillé nous explique que : "le projet peut encore capoter. Tout va dépendre du futur ministre de la justice. Nous sommes à Nice dans les priorités mais tout peut encore à changer. L'autre gros projet, la réhabilitation de la prison de Nice, va coûter beaucoup d'argent au contribuable.

Par exemple, on a réaménagé la structure des cuisines à hauteur de quatre millions d'euros et cette cuisine elle tombe en ruine. C'est l'argent du contribuable et cette cuisine elle ne sert plus."