Joigny : trois ans de prison ferme pour avoir frappé sa compagne à coups de tournevis

Le tribunal de Sens a été particulièrement ferme ce jeudi à l'encontre d'un Jovinien de 49 ans qui avait multiplié les violences contre sa compagne dans la nuit de lundi à mardi. L'homme, alors alcoolisé, lui avait porté de très nombreux coups, avec les pieds et les poings, mais surtout, trois coups de tournevis, au front, à la poitrine et à la cuisse valant à la victime dix jours d'interruption temporaire de travail.

Un homme au casier vierge

"Le préjudice physique et psychologique est extrêmement important pour la victime" indique le parquet, "et la justice est aujourd'hui de plus en plus intransigeante avec les auteurs de violences conjugales". Le prévenu n'avait jamais eu à faire à la justice. Le tribunal de Sens l'a condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

Ce jeudi 25 novembre marque la journée internationale contre les violences faites aux femmes