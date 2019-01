Jolie prise des gendarmes à Ganges

Le 15 janvier ils ont interpellés une dizaine d'individus soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants. De la drogue et des armes ont été saisies. Neuf personnes sont mises en examen, dont une placée sous mandat de dépôt.

Ganges, France

60 gendarmes de la compagnie de Lodève, renforcés par les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de Castelnau-le-Lez, 3 équipes cynophiles du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault et un peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ont été engagés sur cette opération le 15 janvier dans l'agglomération de Ganges (Hérault)

Cette intervention faisant suite à une information judiciaire ouverte en juillet 2018.

Des perquisitions fructueuses

Lors des perquisitions, les militaires ont trouvé 870 grammes de cocaïne, 3 775 grammes de résine et 450 grammes d’herbe de cannabis, 4 650 euros, 8 balances de précisions et du matériel pour conditionnement, 11 téléphones portables, des armes de poing, deux pistolets, un gilet pare-balle et un fusil calibre 8 mm .

Neuf personnes ont été mis en examen, huit placées sous contrôle judiciaire et le principal protagoniste en détention provisoire.