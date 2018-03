Dijon, France

"On l'a vu lundi matin (...) et on l'a trouvé très affaibli et extrêmement maigre" : Randall Schwerdorffer l'avocat de Jonathann Daval qui a vu son client en début de semaine confirme que le jeune homme a été pris en charge dans un service psychiatrique qui se trouve au sein même de la maison d'arrêt de Dijon.

Jonathann Daval est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon depuis fin janvier, lors de sa garde à vue à Besançon il avait avoué avoir tué Alexia. Le corps de la jeune femme avait été retrouvé deux jours après sa disparition, en partie carbonisé dans un bois d'Esmoulins, forêt proche de Gray en Haute-Saône.

Selon Randall Schwerdorffer, son client est dans un _"état dépressif"_, il a perdu beaucoup de poids et a un "risque d'anémie."

Le jeune homme est actuellement au SMPR, défini par l'Administration pénitentiaire comme un "service de psychiatrie implanté en milieu pénitentiaire ayant une vocation régionale et comprenant une unité d’hospitalisation".