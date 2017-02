A Jonquière les riverains du site de stockage de gaz butane envisagent de porter plainte

Alors que l’enquête et les investigations scientifiques sur le site qui a été pulvérisé pourront prendre des semaines, un riverain, avocat de profession, se propose de formaliser une action en justice une fois les conclusions rendues par les experts

Une action collective des habitants à proximité du dépôt de bonbonnes de gaz qui vise autant à ce qu’un tel dépôt ne soit plus autorisé si proche d’habitations et pour dénoncer des mesures de sécurité jugées plus qu’inefficaces.

Il n’est pas question que demain il y ait une nouvelle autorisation qui soit donnée mais en tout cas on veut manifester qu’il n'est pas question que les choses se reproduisent ainsi. Même si on augmentait les règles de sécurité ça veut dire que les maisons autour ne vaudraient plus rien !

Maître Didier Adjejd, riverain du site et avocat du barreau de Carpentras envisage une plainte selon deux possibilités Partager le son sur : Copier

Didier Adjejd , avocat au barreau de Carpentras habite à cinquante mètres du site Sotrimo aujourd'hui ravagé . Comme ses voisins il a vécu l’enfer pendant plus d’une heure et demi, terré chez lui avec ses proches sous les projections de bonbonnes incandescentes. En trois mots l’action qu’il compte entreprendre avec son voisinage se résume à : « Plus jamais ça ! ». Une démarche qui débutera par un courrier au procureur de Carpentras ainsi qu' au préfet de Vaucluse.

Son interview en intégralité le 23 février à 7h 50 : https://www.francebleu.fr/emissions/l\-invite\-de\-france\-bleu\-vaucluse\-matin/vaucluse/07h50\-invite\-de\-france\-bleu\-vaucluse\-matin\-101