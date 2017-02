A Jonquières au sud d’Orange , le temps de l'enquête sur le site de stockage de gaz qui a explosé vendredi

Après les ravages causés par les explosions des bonbonnes de butanes causant des dégâts aux habitations alentour mais sans faire de blessés, les experts en incendie de la police scientifique de Marseille et des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie passent au crible le site

Rappelons que vendredi soir entre 22h et 23h 30 des chapelets d'explosions avec des projections jusqu'à plus 500 mètres ont secoué le site. Une catastrophe vue et entendue à plus de 20 kilomètres à la ronde L’origine reste encore inexpliquée et le travail de fourmi des enquêteurs se poursuit sur un secteur jonché de milliers de bombonnes éclatées et de ferrailles tordues des racks de stockage dispersés sur tout le périmètre du site.

Un travail de fourmi pour les enquêteurs dans un décor ravagé © Radio France - Jean Michel Le Ray

L'entrée du site Sotrimo tandis que sur le chemin au fond le maire de Jonquières discute avec les gendarmes © Radio France - Jean Michel Le Ray

Les riverains qui attendent les experts de leurs assurances se demandent aujourd’hui comment un tel site peut avoir été autorisé si près d’habitations. Il y a une dizaine d’année Un double exploitant, le transporteur Sotrimo et la societé Stodis , filiale de Total Gaz s’installait là en lieu et place d’une simple société de transport.

Désormais les riverains de posent de sérieuses questions : le reportage de Jean Michel Le Ray

Un site de stockage de moins de 50 tonnes de gaz soumis à déclaration et sous contrôle de la direction de l'environnement pour des visites d'inspection dont la dernière avait d’ailleurs notifié l'absence de surveillance directe et continue une fois le site fermé .