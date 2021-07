Jonquières : Un enfant de 7 ans meurt dans un accident de la route

Un drame de la route dans la nuit de dimanche à lundi à Jonquières. Un enfant de 7 ans est mort dans un accident de circulation. Il circulait avec deux jeunes hommes âgés de 23 et 28 ans sur la RD 977 à Jonquières. Pour une raison encore inconnue, la voiture a quitté la route pour terminer sa course dans les vignes. L'enfant n'a pas survécu au choc.

Une dizaine de personnes choquées

Le conducteur et le passager du véhicule, eux, sont plus légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital d'Orange. Neuf personnes ont été prises en charge par les secours de Vaucluse, en état de choc. Plusieurs ont tenté de réanimer l'enfant sur le bord de la route en attendant les pompiers. Au total, 14 pompiers et six engins ont été mobilisés sur l'intervention.