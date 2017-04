José Micheli, l’ancien maire de Centuri, condamné à deux ans de prison avec sursis et d’inéligibilité.

Poursuivi pour favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, José Micheli, l'ancien maire de Centuri, a été condamné, mardi 11 avril, par le tribunal correctionnel de Bastia à deux ans de prison avec sursis, 10.000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité.

Le tribunal correctionnel de Bastia s’est voulu moins sévère dans son jugement que ne le souhaitait, en février dernier, lors de son réquisitoire, le procureur de la République. Néanmoins, le tribunal a condamné José Micheli, l’ancien maire de Centuri, a deux ans de prison avec sursis, 10.000€ d'amende et deux ans d'inéligibilité. Le procureur de la République de Bastia avait réclamé, lors de l’audience du 15 février, une peine de 30 mois de prison, 40.000€ d'amende et cinq ans d'inéligibilité. L’avocat de l’ex premier magistrat de cette commune Cap-corsine, qui avait plaidé la relaxe, se réserve le droit de faire appel. Me Jean-Sébastien de Casalta précise ainsi : « Mon client conteste toute responsabilité pénale dans cette affaire. Il s’en est expliqué devant la juridiction correctionnelle ».

Trois autres personnes condamnées

Dans ce même dossier qui concernent trois marchés publics passés entre 2011 et 2013 pour des travaux réalisés à l'Eglise, aux monuments aux morts et à l'école de Centuri, trois autres personnes ont été condamnées. Il s’agit de l'ancien adjoint au maire, Jacques Kappas. Il a écopé d’une peine de prison de 18 mois avec sursis, 5.000€ d'amende et deux ans d'inéligibilité. Condamnés aussi, deux entrepreneurs. L’un à un mois de prison avec sursis et 10.000€ d’amende, l’autre à 6 mois de prison avec sursis et 10.000€ d'amende.

Un troisième entrepreneur, inquiété dans ce dossier, a lui été relaxé.