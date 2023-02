Joséphine originaire de Bordeaux aurait-elle été tuée ? L'enquête est rouverte pour homicide

"C'est une torture psychologique depuis plusieurs années" voilà comment l'avocate des parents de Joséphine, Hélène Lecat, décrit ces cinq dernières années. Depuis qu'ils ont appris que leur fille était décédée en janvier 2018, à son domicile de région parisienne, ils ne cessent de vouloir comprendre ce qui s'est vraiment passé. Les enquêteurs ont conclu à un suicide. Cependant, ses parents ne comprennent pas comment une jeune femme d'1m72 pour 70kg puisse s'être pendue avec un foulard accroché à une patère fixée au mur, à 1m50 du sol. Ils ont donc déposé plainte contre X pour homicide. Et cette première enquête, avant d’être classée sans suite, "a été un simulacre" selon les avocats de la famille : le foulard grossièrement manipulé et rendu aux parents, des scellés perdus, d'autres détruits, l'autopsie n'a pas été faite par un médecin habilité. Et puis Joséphine entretenait une relation avec un homme marié, c'est lui qui a découvert le corps et toutes ses conversations ont été effacées de son téléphone avec Joséphine mais aussi avec sa femme. Les parents de la victime aimeraient donc savoir ce qu'il y avait à cacher. " Ça fait cinq ans que les parents attendent une réponse. Ils ont l'impression d'être soumis à une torture psychologique, je ne trouve pas que le terme soit trop fort avoue une des avocate de la famille Hélène Lecat. Nous sommes, nous avocats, démunis, face à la douleur de parents qui n'est pas entendue par un juge d'instruction."

La réouverture du dossier va donc mener de nouveau au même magistrat instructeur. Hélène Lecat craint un non-lieu. L’avocate rappelle : "Il n'y a jamais eu une quelconque confrontation entre les parents de la victime et ce qu'il convient d'appeler son conjoint. Sa famille à lui était particulièrement hostile à la relation de couple avec Joséphine. Et puis Joséphine prévoyait un voyage, elle avait fait des courses juste avant, elle était pleine de vie, absolument pas suicidaire. Il n'y a que des défaillances dans cette affaire..."