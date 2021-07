Josiane Van der Hoeven ne sera finalement pas jugée au tribunal de commerce de Valenciennes

L'ancienne déléguée CGT a tenu à faire le déplacement au tribunal de commerce de Valenciennes ce vendredi, malgré la présence de son avocat, et de son fauteuil roulant pour se défendre dans ce dossier "abracadabrantesque" selon Alain Bocquet le maire de Saint-Amand les Eaux qui avait écrit cette semaine au garde des Sceaux Eric Dupont Moretti pour l'alerter sur la situation.

Josiane Van Der Hoeven était convoquée pour ne pas avoir fourni la liste des bénéficiaires des Nouvelles Faienceries de Saint-Amand les Eaux, comme l'oblige une loi de 2016 pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sauf que cette société n'existe plus depuis 35 ans ! L'ancienne déléguée CGT qui était devenue la gérante pendant 2 ans après une reprise par les salariés n'avait pas déclaré la liquidation à la fin de l'occupation, et elle était donc inquiétée pour les conséquences d'un oubli administratif des années 80.

Mais l'audience n'a finalement pas eu lieu, le président précisant qu'un courrier avait été envoyé en amont pour annoncer la radiation de son dossier, courrier que la militante n'a pas reçu.

Josiane Van Der Hoeven qui ressort quand même soulagée du tribunal où elle risquait d'être condamnée à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende.

L'institution judiciaire a fini par se rendre compte du caractère ubuesque de la situation a décidé de sa propre autorité, voyant que les choses étaient un peu ridicules de dire bon on remet un peu la poussière sous le tapis, on couvre tout ça et on n'en parle plus, Antoine Bighinatti l'avocat de Josiane Van Der Hoeven

Son avocat qui compte demander la radiation définitive de cette société qui n'existe plus pour éviter d'autres mésaventures à la retraitée d'Hergnies.