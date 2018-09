Un motard de la gendarmerie a été blessé après la poursuite d'une voiture à Josse, vendredi 7 septembre en fin d'après-midi. Blessé au coude, ses jours ne sont pas en danger. Le conducteur,lui, a été arrêté et placé en garde à vue. Il sera jugé en comparution immédiate ce lundi au Tribunal de Dax

Josse, France

Les faits se sont déroulés le vendredi 7 septembre en fin d'après-midi à Josse, près de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Deux motards de la Gendarmerie aperçoivent un véhicule avec un problème technique, ils arrivent à sa hauteur pour lui demander de s'arrêter, le conducteur refuse. Cet homme d'une trentaine d'années continue de rouler alors que les gendarmes lui demandent, par deux fois, de se garer sur des parkings.

Un coup de volant à l'origine de la chute du gendarme

Arrivés à la hauteur du conducteur, les deux motards sont surpris par un coup de volant du chauffard. L'un des deux militaires chute et tombe sur le sol à 50 km/h . Blessé au coude, ses jours ne sont pas en dangers. Il a 2 jours d'ITT, c'est-à-dire d'incapacité totale de travail. L'individu d'une trentaine d'années profite de la chute pour s'échapper.

Retrouvé grâce aux plaques d'immatriculation

C'est le lendemain matin, le samedi 8 septembre, que le chauffard est retrouvé par les gendarmes. Il s'était caché à Peyrehorade. Ce sont les plaques d'immatriculations de la voiture qui ont permis aux forces de l'ordre de retrouver sa trace et de l'arrêter. Placé en garde à vue, il sera jugé en comparution immédiate au Tribunal de Dax ce lundi après-midi pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui et d'un représentant de la loi.