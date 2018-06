L'opération aussi permis l'interpellation d'une personne pour détention de stupéfiants. Sur elle, les policiers ont retrouvé plus de 600 euros en liquide.

Tours, France

Une vaste opération de contrôle de police a été menée jeudi après-midi dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours. L'opération qui s'inscrivait dans le cadre de la police de sécurité du quotidien pour lutter contre l'insécurité et le trafic de stupéfiants, explique le directeur départemental de la sécurité publique, a mobilisé une vingtaine de policiers, épaulés par des hommes de section d'intervention et de la BAC. L'opération a permis d'interpeller un individu pour détention de stupéfiants (28 grammes de cannabis et 600 euros en liquide). Un autre individu de 23 ans a été arrêté pour menace de morts réitérée à l'encontre des forces de l'ordre. Il est toujours en garde à vue. D'autres opérations de ce type sont prévus dans les prochains jours.