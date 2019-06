Joué-les-Tours : collision entre une voiture et le tramway

Joué-lès-Tours, France

Un accident est survenu vers 18h30 à Joué-les-Tours entre le Tram et une voiture. Pour des raisons non-communiquées, une collision s'est produite entre le tramway et une voiture, conduite par une femme. La conductrice, choquée, devait être emmenée à l'hôpital pour des examens de contrôle. Visiblement, elle n'est que légèrement blessée. Le véhicule a été vite dégagé et le trafic a repris au bout d'une heure. On ne connait pas le lieu exact de l'accident.