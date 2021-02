Joué-lès-Tours : élagage des platanes contre les étourneaux au Mail Coubertin

A Joué-lès-Tours, on fait la guerre aux étourneaux. Ces petits oiseaux font beaucoup de bruit et douchent les trottoirs et voitures de fientes, avec un volume souvent très conséquent. Une nuisance et des odeurs insupportables pour les riverains du Mail Coubertin notamment où ils viennent séjourner chaque année. Pour lutter contre ces oiseaux sans pour autant les chasser, une société a été mandatée par la Métropole de Tours à la demande de la municipalité de Joué-lès-Tours. La société démarre l'élagage des arbres du Mail Coubertin ce lundi 1er février, pour une dizaine de jours. La circulation et le stationnement seront d'ailleurs perturbés pendant cette période sur la rue Coubertin.

Même le tram derrière chez moi ne fait pas autant de bruit et la nuit mon fils a des difficultés pour dormir tellement ils sont bruyants - Julien, habitant près du Mail Coubertin

Les étourneaux font vivre un calvaire aux Jocondiens

Julien habite dans une impasse près du Mail Coubertin depuis 5 ans et chaque année, au retour des beaux jours, il se fait envahir par des centaines d'étourneaux qui nichent en face de sa maison et gâchent sa vie : "ils sont vraiment infectes ! Ils mettent des fientes partout sur les voitures et les trottoirs, y en a partout" s'exaspère Julien avant de détailler les nuisances qu'il subit. "Ça résonne, ça fait du bruit, même le tram derrière chez moi ne fait pas autant de bruit et ça empeste. C'est tous les jours quand ils sont de retour. La nuit, mon fils a des difficultés pour dormir tellement ils sont bruyants".

Des pétards pour les faire fuir

Le Jocondien ne comprend pas pourquoi les étourneaux viennent s'installer devant sa maison. La mairie vient élaguer tous les deux ans sur la rue Coubertin et autour du Mail Coubertin mais pas sur son allée confie-t-il. "J'espère qu'ils viendront ici cette fois-ci" s'interroge Julien. En attendant, pour les faire fuir, Julien a sa méthode : "je tape dans les troncs d'arbre, je les fais résonner et je jette des pétards avec mes enfants de l'étage de ma maison et c'est vraiment impressionnant comment ils sont si nombreux, on voit des vagues, des nuages d'étourneaux s'envoler". Des méthodes qu'il espère ne pas utiliser cette année sous condition que les arbres devant sa maison soient élagués.

Ils viennent dormir sur les arbres du Mail Coubertin mais empêchent tout le monde de dormir - Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours

Le maire Frédéric Augis, également délégué aux espaces publics et à la propreté urbaine pour la Métropole, constate chaque année la détresse de ses citoyens face à ces étourneaux : "ils viennent dormir sur les arbres du Mail Coubertin mais empêchent tout le monde de dormir. En même temps, ils souillent les sols, une situation que les gens ne peuvent plus supporter" déplore Frédéric Augis. Pour lutter contre les étourneaux, le maire de la ville dit qu'on ne peut pas "les chasser" ni "couper les arbres". Pour retrouver une quiétude on procède alors par un élagage des arbres afin qu'ils ne viennent pas se poser dessus. Il y a deux ans l'opération avait été réalisée et avait eu un bon succès selon le maire de Joué-lès-Tours.