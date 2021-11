Joué-lès-Tours : des habitants dans l'angoisse après la série d'incendie à la Vallée Violette

Depuis plus d'un mois, les habitants du quartier de la Vallée Violette ne dorment plus. Situé à Joué-lès-Tours, ce quartier populaire est visé par une série d'incendies de plus en plus grave. Des incendies qui ont commencé en octobre, et qui touchent principalement des lieux, des outils ou véhicules de travail.

D'abord le bar du quartier, puis une camionnette Fil Bleu, un car de ramassage scolaire, un engin de chantier et, il y a tout juste une semaine, une voiture de fonction dont le feu s'est répandu sur la maison d'un habitant.

Les deux voitures et une partie de la maison d'Anthony ont été ravagées par les flammes lors du dernier incendie qui s'est déclaré dans le quartier. © Radio France - Jean Rinaud

Si mon chien n'avait pas été là, la fumée m'aurait tué

Aujourd'hui, les résidents ne savent plus quoi faire et vivent dans l'angoisse permanente. Anthony, peintre en bâtiment, vit à Chambray-lès-Tours, à quelques mètres du quartier de la Vallée Violette. Il est la dernière victime de la série d'incendies dans le quartier. Il y a sept jours, il a été réveillé en pleine nuit par le feu qui commençait à ravager sa maison. " Vers cinq heures du matin j'ai entendu mon chien aboyé, je me suis réveillé, en tournant la tête, j'ai vu qu'il y avait une masse jaune au niveau de ma porte. Je suis sorti par la petite porte du salon, car la porte d'entrée était ravagée par le feu. J'ai cru que j'allais y passer. Si mon chien n'avait pas été là, la fumée m'aurait tué".

L'entrée de la maison d'Anthony a été ravagée par les flammes. Le jeune homme de 31 ans ne peut plus vivre dans son logement. © Radio France - Jean Rinaud

Une soirée cauchemardesque

En une soirée, l'homme de 31 ans a perdu sa voiture de fonction et sa voiture personnelle. Les deux véhicules ont été détruits par les flammes. Son logement qu'il louait avec sa compagne n'est lui plus habitable, l'entrée ravagée par le feu n'est plus accessible ainsi qu'une partie du jardin. "C'est un vrai cauchemar, je suis revenu chez les parents de ma compagne pour l'instant, mais je n'aurais jamais pensé vivre ça dans ce quartier qui était habituellement si calme. J'ai quasiment tout perdu en une soirée".

Un climat de peur dans le quartier

Depuis, la peur est montée d'un cran dans le voisinage. Roseline, retraitée, ne se sent plus du tout en sécurité la nuit, elle qui a assisté aux deux derniers incendies. "La nuit, je ne ferme plus mes volets en entier. Quand je me réveille, je fais sans arrêt le tour de mes fenêtres pour voir si il n'y a pas des personnes suspectes, que ce soit à deux heure, trois heure ou quatre heure du matin. C'est répétitif et vraiment angoissant".

Le 3 novembre dernier c'est un engin de chantier qui a été incendié rue de Chambord à Joué-les-Tours. © Radio France - Jean Rinaud

Des incendies non déclarés

Bernard, un ancien policier qui habite le quartier depuis 40 ans, n'est, lui aussi, plus du tout rassuré. Selon lui, d'autres incendies n'ont pas été signalés, car ils ont été éteints très rapidement, mais se sont avérés dangereux. "Une sorte de cocktail molotov a été mis dans une voiture mais heureusement le mélange n'a pas explosé. Il y a aussi eu plusieurs feux de poubelles", s'indigne Bernard. "On en a vraiment marre. Le soir je me couche, j'attends le matin pour voir s'il y a un nouvel incendie ou si on peut passer une nuit normale. C'est la pandémie du feu, ça devient inquiétant", ajoute-t-il.

On en a vraiment marre. Le soir, je me couche, j'attends le matin pour voir s'il y a un nouvel incendie ou si on peut passer une nuit normale. C'est la pandémie du feu, ça devient inquiétant.

Des feux qui pour Roseline ont été déclenchés par la même personne, mais elle n'arrive toujours pas à comprendre l'objectif du/des criminels. "il cible surtout les outils de travail, sauf que maintenant, il n'y a plus d'engins de chantier dans le quartier, il n'y a plus rien. Ça va être quoi la prochaine étape, s'attaquer aux particuliers ?"

Les habitants réclament l'installation de caméras de surveillance

Avant l'arrivée d'un nouveau drame, les résidents du quartier de la Vallée Violette attendent donc des actions de la part de la mairie de Joué-lès-Tours et de la gendarmerie, comme l'installation de caméras de surveillance. Sollicité par France Bleu Touraine, le maire de Joué-lès-Tours, Frédéric Augis, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.