Joué-lès-Tours : deux hommes condamnés pour avoir menacé des employés de Val Touraine Habitat

Deux hommes, qui avaient menacé des employés de Val Touraine Habitat à Joué-lès-Tours en juillet 2019, ont été jugés ce jeudi 3 décembre. Le tribunal correctionnel de Tours les a condamnés à des peines de six et huit mois de prison avec sursis, assorties d'une interdiction de se présenter à l'agence VTH.

Un mécontentement qui se transforme en menaces

Le 12 juillet 2019, l'un des prévenus, un père de six enfants de 37 ans, se présente à l'agence Val Touraine Habitat de Joué-lès-Tours. Il se plaint du dysfonctionnement d'une porte de son immeuble. "Cela fait dix ans qu'elle est cassée et rien n'est fait. J'ai le droit d'exprimer mon mécontentement", explique-t-il à la barre. Sauf que son mécontentement prend la forme de menaces. "On va revenir à l'heure de la débauche avec les gars du quartier". Le deuxième prévenu intervient également, menaçant les employés, tapant des deux poings le comptoir et empoignant un agent. L'homme de 39 ans est donc poursuivi pour menaces et violence.

Non, messieurs, vous n'êtes pas chez vous"

A plusieurs reprises, les deux prévenus jugent être "chez eux". Des mots que dénonce, sévèrement, le procureur de la République dans ses réquisitions : "Non, messieurs, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes sur le territoire de la République. C'est à cause d'attitudes comme les vôtres que l'on arrive à la fermeture des services publics dans les quartiers prioritaires".

L'homme de 37 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis. Celui de 39 ans, également prévenu pour d'autres affaires de menaces, écope lui de huit mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Les deux hommes ont par ailleurs l'interdiction de se présenter à l'agence de Val Touraine Habitat.