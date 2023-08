Joué-lès-Tours : il fixait des rendez-vous sur un site de rencontres pour voler ses "prétendants"

Tout commence sur le site de rencontres Coco, dont la réputation n'est pas excellente. Un jeune habitant de Joué-lès-Tours, âgé de 20 ans, se crée un faux profil et discute avec d'autres hommes, en leur faisant miroiter qu'il cherche une relation. Un rendez-vous est notamment fixé à 15h, mardi 29 août, avec l'un d'eux.

ⓘ Publicité

La personne s'y rend et tombe dans le piège. Trois jeunes l'attendent et lui demandent de l'argent. Il s'exécute et leur donne 60 euros pour éviter les embrouilles. Les trois voleurs repartent. Mais la victime les suit et prévient la police lorsqu'ils rentrent dans un bâtiment. Ce qui permet d'interpeller celui qui est à l'origine de ce guet-apens.

Même opératoire un mois plus tôt

Très vite, les enquêteurs font le lien avec une autre plainte, déposée en juillet. Même mode opératoire. Mais avec, en plus, des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de six jours pour la victime et un vol de téléphone portable. Mobile qui borne à Tours. C'est un mineur de 17 ans qui l'a sur lui. Il raconte qu'un ami, âgé de 16 ans, lui a donné pour le déverrouiller, mais il jure ignorer d'où le téléphone provient. L'ami en question est rapidement retrouvé. C'est un fait l'un des complices du Jocodien, créateur du faux profil.

Dans l'affaire, celui qui fixait les rendez-vous va comparaître prochainement devant la justice, selon la procédure du "plaider coupable". Son complice, qui l'assistait pour voler les victimes, écope d'une amende de 600 euros. Tandis que celui qu'un "classement 21" est prononcé pour le mineur qui avait le portable en sa possession, le procureur estimant que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée.