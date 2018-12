Joué-les-Tours instaure un couvre-feu pour les mineurs jusqu'au 24 janvier

Par François Desplans, France Bleu Touraine

A partir de ce lundi soir 24 décembre et pour une durée d'un mois, aucun mineur de moins de 17 ans ne doit sortir dans la rue la nuit sans être accompagné d'un adulte. Un couvre-feu qui s'applique entre 22h et 6h dans les quartiers de la Rabière, du Morier, de la Vallée Violette et du centre-ville.