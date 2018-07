Joué-lès-Tours, France

Des pompiers spécialisés en risque chimique sont intervenus mercredi vers 14h30 chez Air Liquide à Joué-les-Tours, rue de Cercele, pour une fuite sur une bouteille d'ammoniac de plus de 80 litres. L'intervention a nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité. Il n'y a eu aucun blessé, et il n'y a pas non plus de chômage technique ce jeudi matin.