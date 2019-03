Joué-lès-Tours : jusqu'à trois ans de prison ferme requis dans l'affaire du "Drive" de la drogue

Joué-lès-Tours, France

Des peines de 8 mois avec sursis, jusqu'à quatre ans de prison dont trois ferme. Ce sont les peines demandées par le procureur ce jeudi à l'encontre des neuf prévenus qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Tours, dans l'affaire du "Drive" de Joué-lès-Tours.

Ces hommes sont accusés, à des degrés divers, d'avoir participé ou tenu ce large trafic de drogue, sur un parking de la Rabière, où les consommateurs pouvaient se fournir en cannabis sans même descendre de voiture. Un trafic juteux : soixante kilos de résine de cannabis auraient ainsi été écoulés chaque semaine. Les faits seraient étalés entre 2012 et 2016.

Ce jeudi, selon nos confrères de la Nouvelle République, les avocats des prévenus ont eux réclamé la relaxe, en plaidant le manque de preuve et "de rigueur" des enquêteurs. Les neuf hommes encourent jusqu'à cinq ans de prison. Ils ont tous déjà fait plusieurs mois, voire plus d'un an de détention préventive. La décision devrait être rendue le 23 mai.