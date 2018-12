Joué-lès-Tours: la police compte sur la vidéosurveillance pour arrêter les agresseurs de 6 femmes dans le centre-ville

En l'espace de moins de deux mois, 6 agressions violentes et vols à l'arraché ont eu lieu à Joué-lès-Tours contre des femmes seules. Les enquêteurs veulent aller vite.

La police jocondienne et tourangelle enquêtent sur ces agressions toutes situées dans les quartiers du centre ville de Joué

Indre-et-Loire, France

La mairie de Joué-lès-Tours et la police comptent sur le réseau de caméras de vidéosurveillance pour mettre la main sur les auteurs des 6 agressions et vols à l'arraché qui ont eu lieu en l'espace de deux mois en centre-ville. Du 23 novembre au 8 décembre, six femmes, dont des personnes âgées, ont été violemment agressées la nuit tombée. A chaque fois, les victimes évoquent trois individus qui n'hésitent pas à les frapper pour s'emparer de leur sac.

Nous avons reçu les victimes pour les aider dans leur souffrance morale et dans leurs démarches administratives. Il y a un préjudice moral et physique. Toutes ont porté plainte - Lionel Audiger, adjoint au maire chargé de la sécurité

L'adjoint à la sécurité tente de rassurer les Jocondiens. Pour lui, grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville, la police pourrait vite boucler son enquête.

Nous avions 27 caméras en 2014. Aujourd'hui, nous en avons 137. Au 1er trimestre 2019, nous en aurons 169. Et notre objectif est d'en avoir 300 en service à terme. Par ailleurs, nous avons lancé la construction d'un CSU, un centre de surveillance urbain, qui accompagnera le travail de la police municipale et nationale -Lionel Audiger

La police reste discrète sur l'enquête, elle laisse entendre malgré tout que plusieurs équipes d'individus seraient à l'origine des agressions. De son côté, l'opposition municipale de Joué dément l'efficacité des caméras de vidéosurveillance, dans un communiqué, elle soutient que le développement de ces caméras ne dissuade pas les auteurs des agressions.