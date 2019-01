Joué-lès-Tours : Le couvre-feu levé par le maire Frédéric Augis

Indre-et-Loire, France

La ville de Joué-lès-Tours espère repartir du bon pied en ce début d'année 2019. Après une fin 2018 marquée par des incendies de voitures à répétition et une série d'agressions contre des femmes, le maire Frédéric Augis a fait ses vœux hier à la population. Son discours a beaucoup tourné autour de la sécurité. Il a annoncé à cette occasion que le couvre-feu mis en place le 24 décembre pour les mineurs entre 22h et 6h du matin était levé le mardi 8 janvier.

Permettez-moi de formuler pour notre ville des vœux un peu particuliers pour cette année. Des vœux de sérénité retrouvée, des vœux d’unité renforcée, et des vœux d’un bien vivre ensemble partagé. Car je vous le dis sans détours, c’est sans regret que je clos le chapitre 2018, année noire pour la sécurité à Joué-lès-Tours. Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours

Dans son discours, le maire a précisé que plus de 70 voitures ont été incendiées depuis le 31 octobre sur la ville. 18 femmes ont été "agressées et traumatisées". "La température est retombée. Les conditions sont désormais réunies pour un retour à la normale" a dit le maire d'où cette levée du couvre-feu. Il se dit prêt à le remettre en place en cas de nouveaux incidents marquants. Lors de son discours, Frédéric Augis a fait applaudir les forces de sécurité. "Cela me permet de remercier au nom de tous les jocondiens le travail des policiers nationaux, municipaux, des gendarmes, de nos amis pompiers, des gendarmes mobiles de la caserne Dutertre, de la compagnie 42 des CRS et tous les corps constitués qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité".

Beaucoup de monde à l’Espace Malraux à Joué-les-Tours pour les voeux du maire Frédéric #Augispic.twitter.com/FEe0Zd8N96 — France Bleu Touraine (@FBTouraine) January 8, 2019

Parmi les annonces lors de ses vœux