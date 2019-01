Joué-les-Tours : le trafic Tram stoppé mercredi soir à la Rabière en raison de caillassages

Le trafic Tram a été perturbé mercredi soi à Joué-les-Tours en raison de jets de projectiles à l'arrêt Bulle d'O, suite à une interpellation pour trafic de stupéfiants. Fil Bleu a été obligé de stopper la circulation du Tram à l'hôtel de ville de Joué. Un service de taxis a été mis en place.

Joué-lès-Tours, France

Suite à des incidents à la Rabière mercredi soir à Joué-les-Tours, une partie du trafic Tram a été perturbée peu avant 19h jusqu'à la fin du service. Le Tram circulait uniquement entre les arrêts Vaucanson, au nord de Tours, et Joué-Hôtel de ville. Les stations Rotière, Rabière, Bulle d'O et le Lycée Jean Monnet n'étaient pas desservies. Un service de taxi a été mis en place par Fil Bleu pour desservir ces arrêts.

#InfoTrafic Ligne A (suite incident) : Le tramway circule uniquement entre les stations Vaucanson à Joué Hôtel de Ville jusqu'à fin de service. Un taxi est mis en place à partir du parvis de Joué Hôtel de Ville et effectue les trajets entre le parvis et le lycée J.Monnet.#TIMP — Fil Bleu (@filbleu) January 16, 2019

Visiblement, Fil Bleu aurait pris ces mesures suite à la dégradation d'une enseigne publicitaire à l'arrêt Bulle d'O dans le quartier de la Rabière. Deux voitures ont été dégradées. Selon la police, un regroupement d'individus s'est produit. Il y a eu des caillassages après une interpellation pour trafic de drogue.