Un jeune de 18 ans impliqué avec une cinquantaine de personnes au caillassage de deux voitures de police a été condamné ce mercredi à un an de prison ferme. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours.

Joué-les-Tours : un an de prison ferme pour le caillassage de deux fourgons de police

Joué-lès-Tours, France

Un jeune homme de 18 ans a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Tours à 1 an de prison ferme pour son implication dans les jets de projectiles à l'encontre de deux fourgons de police, vendredi 25 octobre dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours. Au total une cinquantaine de jeunes étaient impliqués dans cette histoire, explique le commissariat de Tours. Les forces de l'ordre avaient essuyé des jets de cailloux et de pierres place Nelson Mandela. Un peu avant les faits, un mineur de 16 ans avait aussi lancé depuis son appartement, rue Estienne, une petite enceinte de musique sur un autre véhicule de police. Il avait été interpellé et sera convoqué devant le juge pour enfant le 4 février prochain.