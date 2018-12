Joué-les-Tours : un des plus gros trafics de drogue démantelé par la police

Les policiers de la sûreté départementale de Tours ont démantelé un des plus gros trafics de drogue de l'agglomération tourangelle en début de semaine. Des quantités quasi inédites de drogue ont été saisies ainsi que de l'argent liquide à Joué-les-Tours.

Joué-lès-Tours, France

Après plusieurs semaines d'une enquête complexe, les policiers de la sûreté départementale de Tours ont mis un terme à un trafic de stupéfiants se déroulant sur la commune de Joué lès Tours et ses alentours. C'est l'une des plus grosses saisies sur l'agglomération tourangelle ces dernières années. Sept individus entre 17 et 46 ans ont été interpellés lundi 10 décembre. Trois d'entre eux, dont deux frères, passent devant un juge d'instruction ce vendredi 14 décembre en début d'après-midi après une garde-à-vue de 96 heures.

Les perquisitions ont permis de trouver 16,5 kilogrammes de cannabis, 291 grammes d'herbe et 638 grammes de cocaïne. 194 040 euros d'argent liquide ont aussi été saisis.

Des kilos de drogue ainsi que 194 040 euros d'argent liquide ont été saisis par la police à Joué-les-Tours lundi 10 décembre. - Police nationale d'Indre-et-Loire

Reste à savoir depuis combien de temps durait ce trafic. Au vue des quantités, ce n'était pas un petit trafic. L'enquête donnera lieu à d'autres saisies par la suite.

Un juge d'instruction est mandaté pour mener cette affaire et éventuellement remonter la filière. Depuis combien de temps ce trafic était en place ? D'où vient la drogue ?

Les quantités étant importantes, les individus passant devant le juge pourront être mis en examen et peut-être, placées en détention.