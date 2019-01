Joué-les-Tours : un homme de 56 ans tué de 28 coups de couteau

Un meurtre particulièrement violent s'est déroulé il y a un peu plus de trois semaines à Joué-les-Tours. Un homme de 56 ans a été tué de 28 coups de couteau dans son appartement par un jeune migrant ivoirien de 22 ans.

Indre-et-Loire, France

On ne l'a appris que ce vendredi, un homme de 56 ans a été tué de 28 coups de couteau dans son appartement de Joué-les-Tours il y a un peu plus de trois semaines. Le meurtre se serait déroulé dans la nuit du 11 au 12 décembre, c'est cette nuit là en effet que le voisinage a entendu des bruits de dispute. Pourtant, le corps n'a lui été découvert que quelques jours plus tard, le 17 décembre.

Une personne venue boire un verre avec le colocataire de la victime s'est alors rendue compte de la présence d'un corps dans la chambre et est allé immédiatement faire une déclaration au service de police.

L'agresseur présumé est un jeune migrant ivoirien

C'est d'ailleurs ce colocataire, un migrant ivoirien de 22 ans, qui est aujourd'hui le principal suspect. Lui assure que la victime lui aurait demandé de quitter l'appartement et qu'une violente dispute aurait alors éclaté.

Mais le mobile reste à éclaircir. Les enquêteurs veulent aussi savoir depuis combien de temps le jeune homme était hébergé chez sa victime. L'agresseur présumé a été mis en examen pour meurtre, et écroué.