Joué-lès-Tours : un homme reconnait être l'auteur de 16 incendies dont celui de sa maison à la Vallée Violette

Dans le quartier de la Vallée Violette, à Joué-lès-Tours, les riverains doivent certainement pousser un ouf de soulagement. L'homme arrêté mardi 3 janvier, comme révélé par La Nouvelle République , pour une série d'incendies fin décembre, a reconnu les faits, lors de sa garde à vue de 48 heures. Il sera jugé en comparution immédiate ce vendredi, au tribunal correctionnel de Tours. Il est soupçonné, au total, d'avoir allumé 16 feux sur plus d'un an.

Les premiers remontent à octobre 2021, avec une vague impressionnante d'une dizaine d'incendies en l'espace de 10 jours seulement, entre Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours. Il y a d'abord eu le bar du centre commercial de la Vallée Violette, pris pour cible à l'aide d'une voiture bélier laissée à l'abandon. Puis tout s'est enchainé : un car Rémi destiné au ramassage scolaire, un engin de chantier, une camionnette Fil Bleu, des véhicules de particuliers et une maison. Sans que personne ne soit interpellé.

Des incendies qu'il explique par "des pulsions"

Un an plus tard, rebelotte. Au début des vacances de Noël 2022, le quartier de la Vallée Violette est de nouveau victime de plusieurs incendies. Mais cette fois, les gendarmes ont une piste. Mardi 3 janvier, ils se rendent chez un habitant du quartier - dont la maison avait subi un feu quelques jours plus tôt - pour l'interpeller. Placé en garde à vue, l'homme d'une trentaine d'années avoue tout. Les 16 feux étalés sur un peu plus d'un an, dont ceux de sa propre maison et de sa voiture. Des incendies qu'il explique par "des pulsions".

Au moment d'écrire ces lignes, l'homme était en cours de présentation devant le juge des libertés et de la détention. Le parquet avait demandé, en effet, à ce qu'il soit placé en détention provisoire, avant de comparaître devant le tribunal.