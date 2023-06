Joué-lès-Tours : un incendie criminel détruit le club-house du stade Jules Ferry

Un incendie a détruit des bureaux et une salle de réception au stade Jules Ferry, situé dans la rue du même nom, à Joué-lès-Tours ce jeudi vers 20h30. Sur sa page Facebook, le maire, Frédéric Augis, évoque "un acte criminel insupportable".

ⓘ Publicité

Composé d'un stade en herbe et d'un terrain stabilisé, le stade Jules Ferry de Joué-lès-Tours devait définitivement fermer ses portes début juillet. Les derniers entrainements y ont eu lieu il y a quelques jours et selon nos confrères de la Nouvelle République , l'électricité avait déjà été coupée dans le club-house, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'un court-circuit accidentel.

"Un acte criminel insupportable que la ville condamne avec la plus grande vigueur" - Le maire de Joué-lès-Tours

Une enquête a été confiée à la sûreté départementale pour tenter de déterminer qui est à l'origine de cet incendie qui a éclaté jeudi soir, peu après 20h30. Des bureaux et une salle de réception ont été totalement détruits par les flammes. Le maire de Joué-lès-Tours, Frédéric Augis, a réagi sur sa page Facebook. "C’est avec stupeur et consternation que la Ville de Joué-lès-Tours a appris l’incendie du Club-house du Stade Jules Ferry, écrit le maire. Un acte criminel insupportable, que la Ville condamne avec la plus grande vigueur. Ces actes sont intolérables et leurs auteur devront être punis avec la plus grande sévérité".