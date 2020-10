Joué-les-Tours : une école confinée après un accident impliquant un camion transportant des bouteilles de gaz

Un camion transportant des bouteilles de gaz s'est couché sur la chaussée vers 11h, route des maisons neuves à Joué-les-Tours. Tout risque de fuite est écarté. Par précaution, une école a été confinée et un camp de gens du voyage évacué.

Un poids-lourd transportant des bouteilles d'Acetylène, d'Argon et d'Azote s'est couché sur la chaussée vers 11h à Joué-les-Tours, route des maisons neuves. On ne connait pas pour l'instant, les circonstances précises de l'accident. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les 25 sapeurs-pompiers présents sur place, dont des pompiers spécialisés en risque chimique. A 12h30, la situation semble sous contrôle, et tout risque de fuite est écarté.

Dans le cadre de cette opération, l'école Maison-Neuve, rue de la Douzillère, à Joué-les-Tours a été confinée. Un campement de gens du voyage a été évacué.