Joué-lès-Tours, France

Un accident grave s'est produit vers 16h ce mercredi rue des martyrs, à Joué-les-Tours. Pour une raison inconnue, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, qui est monté sur le trottoir. Une fillette de 6 ans ainsi que sa mère et sa grand-mère ont été renversées. Ils sont sérieusement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. La fillette souffre d'une fracture et a été transférer sur Clocheville. La mère et la grand-mère ont été transférées sur Trousseau. Elle souffrent de fracture ouverte pour l'une et de trauma crânien pour l'autre. Le conducteur du véhicule est un homme âgé de plus de 60 ans. Pour l'instant, on ignore si il a fait un malaise, si il a été distrait, ou si il y a eu un problème technique. En revanche, selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur n'était pas en état d'ivresse, et ne roulait pas à vive allure. Il pourrait s'agir d'un problème mécanique de direction mais l'enquête devra le déterminer.

Très choqué, il a été pris en charge par les pompiers mais pas transporté à l'hôpital.