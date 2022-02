Joué-sur-Erdre : ce que l'on sait de l'incendie dans une entreprise de tapis en caoutchouc

Le feu s'est propagé à des matières plastique et des palettes stockées à l'extérieur.

Un incendie, qui a provoqué un impressionnant panache de fumée, s'est déclaré ce mercredi matin à Joué-sur-Erdre, dans une entreprise qui fabrique des tapis en caoutchouc pour les vaches à partir de pneus de camions usés, STC (Société technique caoutchouc) du groupe Bioret. Voilà ce qu'on en sait à la mi-journée.

Les procédures de sécurité ont bien fonctionné

Ce sont les salariés de l'entreprise qui ont donné l'alerte ce mercredi matin. Ils étaient une dizaine à travailler sur les 25 que compte l'entreprise, quand l'incendie s'est déclaré. D'après le gérant, Jean-Vincent Bioret, "toutes les procédures de sécurité ont été déclenchées et ont bien fonctionné".

Les pompiers sont très vite arrivés sur place. © Radio France - SDIS44

Du caoutchouc, du latex et des palettes en feu

Les pompiers de Loire-Atlantique sont arrivés très rapidement, juste avant 8h sur ce feu qui a pris dans une armoire hydraulique à l'intérieur d'un entrepôt de 2.500m2. Il s'est rapidement propagé à des matières plastiques (du caoutchouc et du latex) et à des palettes de bois qui étaient stockées à l'extérieur. Tous les salariés ont très vite été évacués et il n'y a pas eu de blessé.

L'incendie a provoqué un énorme panache de fumée noire, visible à une dizaine de kilomètres à la ronde, et que le vent a poussé en direction du Sud-Est, vers Mouzeil et Ligné.

Les premiers relevés de toxicité sont rassurants

Les premiers relevés pour rechercher des substances à la toxicité aigue - qui empoissonnent rapidement même à faible dose - autour de l'entrepôt, ce sont révélés négatifs. D'autres prélèvements d'air ont été réalisés par les pompiers et les équipes de la Dreal, la direction régionale de l'environnement, grâce aux capteurs fournis par Air Pays de la Loire. Les résultats devraient être connus dans les jours qui viennent.

Reprise du travail la semaine prochaine ?

Au plus fort de l'intervention, 77 pompiers et 42 engins ont été mobilisés. Ils s'attendaient à devoir intervenir une bonne partie de la journée pour éteindre complètement le feu qui a été maitrisé en tout début d'après-midi.

Le gérant de l'entreprise, Jean-Vincent Bioret, espère que le travail pourra reprendre dès la semaine prochaine.