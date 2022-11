Jour 2 du procès du meurtre de Priscillia : la distance du prévenu et l'émotion de la mère de la victime

Après une journée éprouvante, où le directeur d'enquête, le médecin légiste et un expert informatique ont longuement détaillé les faits, les proches de Priscillia ont témoigné à la barre. Sa mère d'abord, Sophie Gonzalès a tenu, émue à parler de sa fille : "Je n'arrive pas à vivre sans elle, je suis malheureuse. Tu as tué mon bébé", dit-elle tremblante, la voix pleine de larmes. Elle évoque une petite fille joyeuse, taquine, naïve aussi, qui n'avait pas peur des gens.

Les mains jointes, cette mère de famille se confie aussi sur la culpabilité avec laquelle elle vit constamment " Y a pas un jour où je me sens pas coupable de pas l'avoir protégée...."

Le frère aîné et la petite sœur de Priscillia ont eux aussi tenu à rendre un hommage à leur sœur qu'ils décrivent comme "un amour, un ange". Ils en ont également profité pour interpeller directement Damien Beyssel. "Pourquoi tu as fait ça ?", sanglote Erina la benjamine "tu as tué ma sœur, tu as tué mon âme, tu es un monstre !" Dans son box Damien Beyssel hoche la tête. Il acquiesce quand on lui dit qu'il mérite une lourde peine et ajoute même "Même si je ne peux pas la ramener d'entre les morts, peut-être que ma mort apaisera leur vie à eux..."

Une personnalité déroutante

Mais au début de cette seconde journée, le prévenu a d'abord marqué par ses réponses précises et froides. L'un des avocats des parties civiles, Me Brivet-Gallaup note la "spontanéité déconcertante", avec laquelle Damien Beyssel répond aux questions sur ses pulsions de mort et ses pulsions sexuelles". Durant l'audience, d'une voix faible mais assuré, le visage toujours impassible, Damien B. affirme qu'il peut "être capable de carnages". "Après trois ans de soins, c'est quelque chose qui laisse sans voix", réagit l'avocat des parties civiles.

Damien B. semble conscient du danger qu'il représente, et ne souhaite d'ailleurs pas sortir rapidement de prison, comme le confirme son avocat, Me Alfort. "Il sait que la route sera longue et à l'heure qu'il est, pour lui, le fait d'être incarcéré pendant de nombreuses années ne fait pas l'ombre d'un doute. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui pour lui ce n'est pas l'enjeu."

Le verdict du procès est attendu demain.