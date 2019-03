Poitiers : début du grand déménagement du Palais de Justice vers la nouvelle cité judiciaire

Poitiers, France

Un tel déménagement reste rare. Le dernier en date en France est celui du palais de justice de Paris. Alors pour Poitiers, l'opération sera bien sur de bien plus faible ampleur mais elle va s'étaler sur quinze jours. Un délai court car les déménageurs vont devoir faire voyager plus de 1300 mètres cube de dossiers, de matériels informatiques et de mobiliers selon un calendrier très précis. C'est la cour d'appel de Poitiers qui la première va s'installer dans la nouvelle cité judiciaire. 5 jours sont prévus pour son installation. Dans la même semaine le service d'administration régional, les prud'hommes et le tribunal de commerce vont eux aussi emménager dans leurs nouveaux locaux. La 2ème semaine ce sera au tour, des tribunaux de grande instance, d'instance et pour enfants de s'installer dans l'ancien lycée !

Un déménagement sensible

Certains dossiers nécessitent des précautions particulières. Il y a déjà toutes les affaires dites "vivantes", entendez pas encore jugées ou en cours d'instruction. Inutile de dire qu'il serait préjudiciable qu'un carton se perde. Précautions encore plus importantes pour les scellés. Tous ces objets saisis sur des scènes crimes : des armes, des objets et autres pièces à conviction. En volume, cela représente 130 mètres cube qui seront transportés à part et sous escorte.

La continuité de la justice assurée

Ce déménagement va avoir des conséquences sur les audiences. Mais ce sera limité. Ainsi les audiences correctionnelles comme civiles auront lieu dans l'ancien tribunal jusqu'au 5 avril. En revanche rien la semaine suivante à l'exception des dossiers de comparution immédiate. Pour ce qui est de la cour d'appel, la chambre correctionnelle tiendra sa première audience à peine les cartons déballés c'est à dire le 4 avril et ensuite fonctionnement normal la semaine suivante. Reste un problème de taille : le stationnement : les travaux de restaurations du parking situé en face de la nouvelle cité judiciaire ne sont toujours pas terminés (fin du chantier annoncée le 30 avril). Et de toute façon, sa capacité sera largement insuffisante tout comme la desserte bus : deux bus par heure sont prévus