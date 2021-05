Journaliste agressé à Reims : deux mineurs sont mis en examen

Trois mois après l'agression du photojournaliste Christian Lantenois sur les lieux d'un reportage et quarante-huit heures après un nouveau coup de filet à Reims, deux mineurs ont été présentés à un juge d'instruction ce jeudi et mis en examen.

Les deux mineurs de 16 et 17 ans n'ont pas de casier judiciaire mais sont déjà connus des services de police. L'un des deux a été mis en examen pour tentative de meurtre aggravé et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Il est soupçonné d'avoir pris l'appareil photo de Christian Lantenois pour le donner à l'agresseur qui l'a utilisé pour frapper. Il a reconnu les faits mais nié toute intention criminelle. Le parquet avait requis son placement en détention provisoire, il a été placé sous contrôle judiciaire avec mesure d'éloignement et l'interdiction de séjourner à Reims. Le second mineur est quant à lui mis en examen pour non assistance à personne en péril et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations.

Les investigations se poursuivent.

