Agression d'un photographe à Reims : un homme mis en examen pour "tentative de meurtre aggravé"

Quatre jours après l'agression de Christian Lantenois, photojournaliste au journal l'Union, le procureur de la République a mis en examen un homme de 21 ans. Il est poursuivi pour "tentative de meurtre aggravée". Il aurait porté les coups, avec les poings et l'appareil photo de la victime.

L'agression de Christian Lantenois a été extrêmement rapide : "57 secondes", selon le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette, qui commence sa conférence de presse ce mercredi avec ces mots : "Mes premières pensées vont à Christian Lantenois, dont le pronostic vital reste très sérieusement engagé".

Samedi dernier, le photojournaliste de l'Union rejoint une collègue dans le quartier Croix-Rouge parce qu'ils ont eu vent d'une rixe en préparation. Resté près de sa voiture, sur le parking de la médiathèque, Christian Lantenois tente de prendre des photos d'un groupe d'individus. Très vite repéré, un premier individu s'approche de lui en courant et lui assène plusieurs coups à la tête, dont un alors qu'il était au sol.

M. Lantenois a été agressé parce qu’il était journaliste, sa présence gênait le groupe d'individus, dit le Procureur de Reims

Les coups sont portés avec les poings, mais aussi avec l'appareil photo de Christian Lantenois. Une agression qui ne dure que quelques secondes, mais dont les conséquences sont impressionnantes : "Monsieur Lantenois a un traumatisme crânien très sévère, une fracture du rocher, un hématome sous-dural, une hémorragie cérébrale", précise Mathieu Bourrette, "il a été placé en coma artificiel. Son pronostic vital reste particulièrement engagé".

L'homme interpellé avait déjà été condamné à huit reprises

Une trentaine d'individus étaient présents sur les lieux au moment des faits et si plusieurs d'entre eux se sont approchés du photojournaliste de l'Union, un seul aurait porté les coups. C'est lui qui a été interpellé ce lundi 1er mars. Il s'agit d'un homme de 21 ans, Anis-Said K. De nationalité algérienne, il a grandi en Espagne et vivait depuis trois ans à Reims dans le quartier Croix-Rouge.

Le procureur de la République de Reims l'a mis en examen pour "tentative de meurtre aggravé" et a demandé son placement en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, le suspect a gardé le silence, refusant même parfois de sortir de sa cellule. Aucune audition n'a été possible.

Déjà connu de la justice, il a déjà été condamné à huit reprises pour vols, violences et trafic de stupéfiants notamment.

Un autre suspect recherché

Les caméras de vidéosurveillance ont permis d'identifier un deuxième homme qui a participé à l'agression, mais à ce jour il n'a pas été interpellé. "La dynamique de l'enquête doit permettre d'interpeller d'autres mis en cause", indique Matthieu Bourrette, qui précise que les faits sont "aggravés" par le fait que les individus préparaient une entreprise belliqueuse.

Selon le procureur de la République, des battes de baseball et des clubs de golf avaient été achetés le matin même dans un magasin de sport de la ville et des pierres avaient été déplacées pour ralentir la police : "Ils voulaient se battre avec d'autres bandes et la présence du journaliste les gênait". La carte mémoire de l'appareil photo de Christian Lantenois n'a d'ailleurs pas été retrouvée.