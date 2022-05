Tué en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imhoff était un ancien diplômé de l'Institut de journalisme de Bordeaux

"Touché mortellement" par un bombardement russe dans la région du Donbass, "Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre". C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron annonce ce lundi la mort du jeune journaliste français, âgé de 32 ans. "Nous sommes effondrés", réagit Arnaud Schwartz, le directeur de l'IJBA, l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine où avait été formé le reporter tué en Ukraine.

"C'est un jour très très triste" (Arnaud Schwartz, directeur de l'IJBA)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Journaliste reporter d'images à BFM TV depuis six ans, Frédéric Leclerc-Imhoff a été tué alors qu'il réalisait un reportage sur un convoi humanitaire dans la région de Louhansk (Donbass). C'était la deuxième mission en Ukraine du vidéaste. Alors qu'il portait un casque lourd et un gilet pare-balles, il a été mortellement blessé par "un éclat d'obus", indique la chaîne d'information en continu.

"Un étudiant attachant et rigoureux"

"L'émotion est très forte au sein de l'IJBA", confie Arnaud Scwhartz, le directeur de l'école de journalisme de Bordeaux. Diplômé en 2014 et passionné de télévision, "Frédéric a laissé le souvenir d'un étudiant attachant, vraiment rigoureux, hyper sérieux et impliqué. Il avait aussi un petit côté discret et sensible."

"La rédaction est en deuil" (BFM TV)

"Frédéric n'était pas une tête brûlée", ajoute Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV cité par l'Agence France-Presse. "C'est la deuxième fois qu'il partait en Ukraine, à sa demande. Je le précise pas pour nous dédouaner mais pour dire son engagement"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Quai d'Orsay réclame "une enquête transparente"

"La mort de Frédéric Leclerc-Imhoff (…) est profondément choquante. Je la condamne et présente nos condoléances à sa famille et à ses collègues", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna dans un communiqué.

La chef de la diplomatie française "exige" une "une enquête transparente dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame".

Selon la direction de l'Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine, les anciens camarades de promotion de Frédéric Leclerc-Imhoff pourraient se réunir afin d'honorer la mémoire du journaliste décédé.