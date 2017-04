Journée d'hommages au Creusot après le drame de Montcenis

Deux hommages aux 6 jeunes morts dans le dramatique accident de samedi soir à Montcenis en Saône-et-Loire, seront rendus ce jeudi au Creusot. A 14h, les obsèques de Clément, Clémence et Hugo à l'église Saint-Eugène. Puis à 15h30, une prière devant les pompes funèbres, pour Khaled, Fredj et Mehdi.

Une journée de deuil au Creusot ce jeudi, après l'accident mortel de Montcenis samedi soir. Six jeunes sont morts dans cet accident et un 7e est toujours entre la vie et la mort. Les obsèques de Clément, Clémence et Hugo seront célébrées cet après midi à 14h à l'église Saint-Eugène. Pour Khaled, Fredj et Mehdi, une prière musulmane sera dite à 15h30 devant les pompes funèbres générales. Les trois jeunes seront ensuite enterrés en Tunisie.

14h, obsèques à la église Saint-Eugène

La première cérémonie est prévue à 14h en l'église Saint-Eugène du Creusot. Les obsèques de Clément, 20 ans, Clémence, 19 ans et Hugo, 21 ans seront célébrées par le Père Dumas. Les trois jeunes étaient en route pour aller fêter la fin du déménagement d'un ami ce soir là. L'église Saint-Eugène peut accueillir entre 600 et 700 personnes alors pour permettre à la foule qui restera dehors, une sonorisation est prévue sur le parvis.

15h30, prière devant les pompes funèbres

Plus tard dans l'après-midi, une prière musulmane sera dite devant les pompes funèbres du Creusot, en mémoire de Mehdi, 23 ans, Fredj, qui aurait eu 24 ans en mai et Khaled, 30 ans, avant leur enterrement dans les semaines à venir, en Tunisie. Evidemment les pensées iront aussi à Ryad, le quatrième passager de la voiture qui se bat toujours pour survivre, à l'hôpital. Là aussi pour accueillir la foule, des restrictions de circulation sont prévues. Le périmètre ne sera accessible qu'aux familles et proches des victimes.

Pendant ce temps là l'enquête se poursuit pour essayer de comprendre ce qui passé sur la route ce samedi. Les analyses toxicologiques devraient être connues d'ici la fin de la semaine.