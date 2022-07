Journée de doute au procès de l'affaire Martine Escadeillas, ancien cold case vieux de 36 ans

Journée de doute au procès de l'affaire Martine Escadeillas, un ancien cold case vieux de 36 ans. Cela fait deux jours que la cour d'assises de Haute-Garonne juge le meurtrier présumé de cette secrétaire portée disparue depuis le 8 décembre 1986 à Ramonville près de Toulouse. Joël Bourgeon encourt 30 ans de réclusion criminelle.

Ce lundi après-midi les deux témoins clés ont été mises à mal devant la cour.

La femme qui a relancé l'affaire en 2016 et écrit une lettre pour faire part de ses soupçons a révélé avoir une accoutumance au cannabis et des problèmes psychiatriques. Quant au seul témoin occulaire de l'affaire, il n'est plus sûr de grand chose.

Le témoignage flou de la voisine de Martine Escadeillas

Ce témoin occulaire c'est la voisine de Martine Escadeillas. Médecin elle dit avoir entendu des cris le matin du 8 décembre 86 puis vu en se penchant par la cage d'escalier un homme de dos avec une calvitie au dessus de deux jambes de femme inerte. Aujourd'hui retournement de situation elle n'est plus sûre de savoir si la lumière était éteinte ou allumée. Elle suppute qu'elle était allumée mais la reconstitution a montré que depuis l'endroit où elle se trouvait elle ne pouvait pas avoir vu ce qu'elle dit avoir vu. L'accusé Joël Bourgeon 59 ans a des cheveux. Elle se fait donc harponner par l'avocat des parties civiles :

Votre témoignage a induit les enquêteurs en erreur lui assène Frédéric David

La robe noire reproche également au témoin de ne pas avoir porté secours à la femme à terre l'étage en dessous. La salle d'audience est alors en ébullition. C'est l'avocat général qui calme tout le monde en soulignant que le témoin n'était pas seule dans l'immeuble et que personne n'a appelé les secours.

Le corps de Martine Escadeillas reste à ce jour introuvable.

L'épouse et les deux filles de Joël Bourgeon se disent persuadées de son innocence et trouvent "l'audience irréelle". Elles sont représentées par les avocats Eric Mouton et Jean-Baptiste de Moyer-Montaigut. Elles doivent être entendues à la barre ce mardi.