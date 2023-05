Journée des sauveteurs : en Charente, l'heure de la retraite pour l'adjudant Frédéric et son chien INXS

L'adjudant Frédéric, le gendarme Thomas et le chien Scott

"Ce sont des chiens extrêmement dynamiques, quasiment infatigables et, pour nous, c'est du pain bénit de travailler avec ce type de chien. Ce qui va être dur pour moi, c'est de raccrocher la laisse au bout de tant d'années, mais je vais essayer de transmettre un maximum" : l'adjudant Frédéric, spécialiste cynophile depuis 24 ans, part en retraite. Son chien depuis 2015, INXS, un berger belge malinois aujourd'hui âgé de neuf ans, va être "réformé", c'est-à-dire qu'il continuera sa vie de chien en-dehors de la caserne. Ce duo qui part en retraite va être remplacé par un autre duo formé par un autre berger belge malinois, Scott, âgé de deux ans, et par son maître-chien, le gendarme Thomas. Celui-ci est arrivé en avril à Angoulême, après quelques années de gendarmerie mobile, et une formation à La Rochelle.

Des chiens dressés pour la "piste-défense"

Le berger belge malinois est un chien dressé pour la "piste-défense". La piste, c'est la recherche d'individus, malfaiteurs ou personnes disparues, grâce à des traces olfactives (vêtements, gobelets, mégots de cigarettes). La défense, c'est la protection du maître-chien lors des interventions. Si les maîtres-chiens parlent de "travail" du chien, pour l'animal, c'est avant tout un jeu : il ne recherche pas la personne disparue, mais la récompense (jouets, friandises, croquettes) qui gratifiera sa découverte.

Scott - comme INXS - ne s'occupent pas de la recherche de produits stupéfiants. C'est le travail de chiens spécialisés, surnommés "chiens SAMBI" (SAMBI, pour Stupéfiants, Armement, Munitions, Billets de banque).