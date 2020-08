Journée internationale du chat : la "ronronthérapie" en plein essor après le confinement

Qu'il soit roux, gris, tigré, noir ou siamois, le chat serait bon pour la santé. Tellement bon que la "ronronthérapie" la thérapie des humains par le ronronnement est en plein essor. Particulièrement après ce printemps confiné. Cathy par exemple ne se sépare plus de son minet. Cette habitante du Gard a vécu le confinement avec Tigrou son jeune chat de 4 ans : "c'est une présence câline, il demande des caresses toute la journée et se blottit contre vous quand ça ne va pas." Malin le félin ? Evidemment. Le chat ressent les émotions comme le chien d'ailleurs. Mais ce n'est pas que par la caresse qu'il "réconforte" ses maîtres.

Le chat et son doux chant apaisant

Jean-Yves Gauchet est vétérinaire dans le sud-ouest depuis plusieurs dizaines d'années. Spécialiste de la "ronronthérapie" dont il a été l'un des premiers "penseurs" en France, il explique que le chat agit un peu comme un violoncelle, par ses vibrations.

"La fréquence sonore émise par le ronronnement est une fréquence basse à 20 hertz qui apaise les humains"

Une fréquence utilisée notamment par les compositeurs dans les films pour calmer, apaiser le spectateur dans certaines scènes : "écouter ce doux bruit entraîne une production de sérotonine, qui déclenche chez l'homme une sensation de bonheur de plénitude" selon le spécialiste.

Le chat comme une madeleine de Proust

Et ce ronronnement s'il a un effet "physique" sur l'humain, a aussi un effet "madeleine de Proust" pour nombre de Français. Le ronronnement évoque en effet de bons souvenirs familiaux : "quand on a eu un chat enfant, quand on a dormi avec ce chat, qu'on était bien, ça nous revient à chaque fois qu'on entend ce son" explique Jean-Yves Gauchet . C'est ainsi que, pendant le confinement, les Français qui ont bénéficié de la présence d'un chat (il y a onze millions de chats dans les foyers Français) se sont sentis rassurés par l'animal dans un monde où tous les repères disparaissaient.

"Le chat est bien meilleur que certains médicaments" Jean-Yves Gauchet

En 1982, Aaron Katcher, psychiatre américain, a prouvé en direct devant des caméras de télé que caresser un chat diminue l’anxiété, la tension artérielle, donc le risque d’infarctus

Le ronronnement pour soigner les muscles

Le stress, l'insomnie ou l'anxiété peuvent aussi se soigner ponctuellement sans médicament grâce au ronronnement du chat. Mais aussi les muscles. Les vibrations émises par le ronronnement sont d'ailleurs utilisées par des kinésithérapeutes pour accélérer la cicatrisation osseuse "A fracture égale, le chat se rétablit trois fois plus vite que tout autre animal" détaille Jean-Yves Gauchet affirmant qu'il s'agit bien d'un effet du ronronnement et de ses vibrations.

Des enregisrements de ronronnements pour les français qui n'ont pas de chat

La tendance est telle que des enregistrements de ronronnements sont diffusés sur internet désormais. En plein boom de l'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) cette technique qui propose aux internautes d'écouter des sons apaisants pour s'endormir notamment ou se détendre, les chats font leur entrée. Comme ici par exemple avec cette vidéo qui propose trente minutes d'enregistrement sonore de ronronnements.

De plus en plu de bars à chats ouvrent également. Ils proposent, en France désormais, de venir caresser et écouter le ronronnement des chats. Décidément, un thérapeute au poil.