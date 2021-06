Journée "justice portes ouvertes" : des lycéens de Saint-Etienne poussent la porte de leur tribunal

Ce mardi 29 juin, c'était la journée 'justice portes ouvertes" à l'initiative de syndicats de la justice comme l'Union syndicale des magistrat ou le syndicat des avocats de France. Objectif : faire découvrir la justice. A Saint-Etienne, huit lycéens du Centre Social Alfred Sysley ont pénétré pendant quelques heures une salle d'audience du palais de justice.

Et d'emblée ils ont tous enfilé la robe de l'avocat, du procureur ou du greffier, pour mieux se prêter au jeu. Un jeu qui a commencé par un quizz sur la justice : "ce sont les juges qui écrivent les lois ?"," si j'ai été condamné deux fois, est-ce que la troisième fois, c'est a prison à vie ?" ou encore "ai-je droit toujours à un avocat ?"

Sensibiliser et s'opposer à tout un climat de suspicion contre la justice

Un atelier, avec le code pénal comme meilleur ami, pour comprendre des notions comme le vol, le délit ou le crime. Mais surtout interroger la place de la justice comme l'explique Nelly Pradeau.

"C'est pas tellement la définition des infractions, c'est plutôt les grands principes quelques fois méconnus ou sur lesquels il faudrait retravailler précise la déléguée de section pour l'union syndicale des magistrats à Saint-Etienne. L'indépendance des magistrats, la séparation des pouvoirs, ce sont ces questions qui sont peut-être moins abordées ou que les gens ont peut être moins en tête".

Et l'objectif, c'est aussi de sensibiliser et de s'opposer à tout un climat de suspicion contre la justice. Après des verdicts comme celui de Viry-Châtillon de ces jeunes accusés d'avoir brûlé des policiers, la justice a été la cible de critiques. Cette journée spéciale est justement l'occasion d'insister sur l'impartialité de la justice comme l'explique Nelly Pradeau.

"Faire passer des messages concernant la justice qui est aujourd'hui en grave danger à cause des querelles politiques dont elle est malheureusement parfois la cible !" - Nelly Pradeau, déléguée de section pour l'union syndicale des magistrats à Saint-Etienne.

"A l'heure d'internet et des réseaux sociaux, on voit à quel point la fausse bonne nouvelle, la fausse idée, le faux verdict même peut circuler et les interprétations qui en sont faites, il faut absolument qu'on puisse remettre les choses en perspective, critiquer, dialoguer. Et aussi faire passer des messages concernant la justice qui est aujourd'hui en grave danger. D'une part à cause des manques de moyens et d'autre part à cause des querelles politiques dont elle est malheureusement parfois la cible. Que ce soit l'assassinat de madame Halimi et d'autres, les violences conjugales, on voit qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Là où on s'inscrit en faux, et là où ça nous semble très dangereux pour l'état de droit, c'est quand on utilise ces affaires-là pour tirer sur la justice alors qu'elle n'est là que pour garantir les droits de chacun et appliquer des textes qu'elle ne vote pas".

Pour Amira, pousser la porte du tribunal, c'était une première. Et cet atelier a changé l'image de la justice pour cette élève de seconde du lycée Jean Monnet.

"Maintenant que je sais comment ça se passe, je serai plus en confiance avec la justice !" - Amira, élève de seconde du lycée Jean Monnet à Saint-Etienne

"C'était une bonne initiative de nous faire découvrir ça parce qu'on avait pas forcément l'occasion, en tant que jeune, de venir au tribunal. Maintenant que je sais comment ça se passe, je serai plus en confiance : je ne serai pas anxieuse ou apeurée parce que je sais comment ça va se passer !"

Et puis pour d'autres, c'est même l'occasion de faire peut-être naitre des vocations comme pour Kahiss, élève de première au lycée Jean Monnet : "Ca m'intéresse mais plus du côté de l'avocat. Il défend une personne en bien et en mal. Et j'espère devenir avocat plus tard!" Et le mieux après la théorie, c'est le réel. Les huit lycéens on assisté à une audience grandeur nature. Au programme : dix affaires de vols, d'agressions sexuelles et de trafic de stupéfiants.