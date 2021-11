Journée mondiale contre le diabète : comment éviter la maladie

Le centre européen d'études du diabète de Strasbourg ouvre ses portes samedi 13 novembre pour sensibiliser la population à cette maladie. L'occasion de rappeler que le dépistage est primordial et d'insister sur les bons gestes à adopter pour prévenir la maladie ou mieux vivre avec.

Dans le cadre d'un week-end mondial consacré à cette maladie, le Centre européen d'études du diabète (CEED) de Strasbourg ouvre ses portes au public le samedi 13 novembre. Objectif : inciter la population à se faire dépister et donner des pistes pour éviter de développer la maladie.

Un manque de dépistages

En France, près de cinq millions de personnes seraient atteintes de diabète. L'Alsace est particulièrement concernée : plus de 200 000 personnes sont suivies pour cette maladie. Mais le chiffre ne tient compte que des patients diagnostiqués. Or, selon Coline Sittler, chargée de communication au CEED : "En France, environ un million de diabétiques ne le savent pas, d'où l'importance de se faire dépister".

Le diabète "de type 2" représente 90% des cas diagnostiqués. C'est une maladie grave si elle n'est pas bien traitée. Mais ce n'est pas une fatalité : adapter son hygiène de vie permet d'en réduire les effets. D'où l'importance de se faire dépister. "Le test prend moins d'une minute . On saisit juste une goutte de sang, en piquant le bout du doigt. C'est indolore", poursuit-elle.

Bouger les bras est important pour une personne diabétique

Manger sain, arrêter le tabac, se mettre au sport : les conseils sont assez classiques pour prévenir et mieux vivre avec la maladie. Mais pour une personne diabétique, certaines activités physiques sont plus bénéfiques que d'autres. "Bouger les bras est très important. Le travail des triceps permet de sécréter des myokines, qui ont un effet extrêmement positif sur le pancréas et la sécrétion d'insuline", éclaire Coline Sittler.

Le centre propose aussi des alternatives alimentaires pour réduire sa consommation de sucre, comme des préparations de fruits à tartiner (de la "confiture" avec 95% de fruits) et des desserts à indice glycémique bas.

L'opération portes ouvertes aura lieu de 10h à 18h30. Du 15 au 26 novembre, c'est la ville de Mulhouse qui organisera une "quinzaine du diabète", avec des opérations de sensibilisation et de dépistage un peu partout dans la ville.