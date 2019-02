Journée mondiale du Nutella : le bio fait de la concurrence, reportage dans une boutique à Auxerre

Auxerre, France

En cette journée mondiale du Nutella, penchons nous sur ses alternatives. Malgré sa capacité à satisfaire les papilles des petits et des grands, la pâte à tartiner de la marque italienne Ferrero attire moins. Alors nous avons fait un tour dans le rayon "tartinades" d'une boutique bio auxerroise, où la gamme se développe.

La concurrence monte face à Nutella. Déjà parce que le prix du pot de 750 grammes a augmenté de 30 centimes ce 1er février, suite à la loi Alimentation, mais surtout parce que l'usage d'huile de palme pour sa fabrication ébranle la marque. La part de marché de Nutella a reculé de dix points ces cinq dernières années : d'autres grandes marques se sont lancées, aux côtés des chocolatiers et marques bio.

Une gamme de pâtes à tartiner bio qui a triplé de volume en trois ans

Au magasin "Les comptoirs du Bio" à Auxerre, un rayon entier est consacré aux tartinades. Ca va du classic chocolat-noisette, aux variantes : amande, chocolat noir, crunchy ou encore sans gluten. Chacune affiche "sans huile de palme," se démarquant ainsi de la marque phare. Pour la remplacer de l'huile de Colza, par exemple.

Le nombre de marques de pâtes à tartiner en vente a triplé en trois ans : "on est passé de 7 à 23 références de pâte à tartiner depuis 2015," explique le gérant, Ludovic.

"La première part de marché se situe sur Mamie bio," explique-t-il. Mais il n'y voit pas un hasard, au contraire, "c'est elle qui a le plus de sucre et qui ressemble le plus à la fameuse pâte à tartiner, donc c'est la préférée des enfants ! " Car la clientèle cherche à retrouver un certain goût, les habitudes restent.

Alors, est-ce que c'est aussi bon qu'un bon gros pot de Nutella ?

Bon oui, mais différent ! Et un peu plus cher. C'est ce qu'ont répondu les clients du magasin, qui testent ces "tartinades" depuis quelques années.

C'est très bon hein, mais totalement différent. C'est moins sucré. Moi je vais me tourner plutôt vers du chocolat noir. Là j'aurai la force, le goût et une texture différente. Je préfère faire travailler les petits producteurs plutôt qu'un gros groupe" - Isabelle, cliente

"Je trouve que c'est très bon, c'est différent c'est vrai du goût du Nutella, mais c'est bon" Copier

De l'huile de tournesol oui et bio, enfin le produit reste gras ! © Radio France - Sophie Allemand

Depuis qu'il est petit, on lutte contre l'huile de palme. On est passé aux pâtes à tartiner bio, celle au chocolat noir et il adore ! Par contre il réclame un peu son Nutella... Alors il a le droit à un pot par an et on lui rappelle les petits bébés singes qui éventuellement souffrent de la déforestation. Il y a un effet pub qui fonctionne chez les enfants malgré tout, il voit ça tout le temps à la télé." - Juliette, maman d'un garçon de dix ans et cliente

"On a des produits où l'on sent plus la noisette et c'est vrai qu'il y a moins de sucre que dans du Nutella," admet le gérant. Quant aux prix, c'est en moyenne 4 euros 50 le pot de 350 grammes, ce qui est honnête vu les produits utilisés, mais le même prix qu'un pot Nutella, pour moitié moins de quantité.

La conservation reste la même : le pot se garde longtemps, pas besoin de le mettre au frais. Et enfin, les calories ? Là, ça ne fera pas de miracle.