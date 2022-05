Journée mondiale sans tabac : le tabac est "un poison pour la planète" d'après l'OMS

Chaque année, le tabac tue plus de 8 millions de personnes. Mais à l'occasion de la journée mondiale sans tabac mardi 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur un autre danger représenté par l'industrie du tabac : ses conséquences désastreuses sur l'environnement, avec chaque année "la destruction de 600 millions d’arbres, 200 000 hectares de terres, de la perte de 22 milliards de tonnes d’eau et de l’émission de 84 millions de tonnes de CO2", pointe un rapport intitulé "Le tabac, un poison pour notre planète". Les chiffres prennent en compte la culture du tabac, sa transformation, le transport et jusqu'aux conséquences des déchets.

Chaque année, 4500 milliards de mégots se retrouvent dans "nos océans, nos fleuves, nos trottoirs, nos parcs, nos sols et nos plages", note le Dr Ruediger Krech, Directeur du Département Promotion de la santé à l’OMS. Chaque mégot jeté par terre, avec ses 7000 composants chimiques, peut polluer jusqu'à 100 litres d'eau, en partie à cause des micro-plastiques contenus dans les filtres, évacués ensuite vers l'océan. Ces déchets "constituent le deuxième type de pollution par les plastiques le plus élevé au monde", d'après l'Organisation mondiale de la santé.

Suivre la logique du "pollueur-payeur"

Dans cette logique, le rapport réclame aux pouvoirs publics du monde entier de "considérer les filtres à cigarettes pour ce qu’ils sont, à savoir des plastiques à usage unique et à envisager d’interdire les filtres à cigarettes pour protéger la santé publique et l’environnement", avec l'argument avancé du coût du ramassage des produits du tabac : 2,6 milliards de dollars pour la Chine, plus de 200 millions pour l'Allemagne ou le Brésil.

La France est de son côté montrée comme un exemple à suivre, avec la politique du "pollueur-payeur". Depuis quelques mois, les producteurs versent une contribution de 80 millions d'euros à un éco-organisme, redistribuée ensuite aux collectivités. Dans son communiqué, l’OMS "exhorte les pays et les villes à suivre cet exemple" et à imposer de fortes taxes sur le tabac.