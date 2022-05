Journée nationale de l'accès au droit en Isère

"Nul n'est sensé ignorer la loi" dit-on au contrevenant mais "ça marche aussi en version positive". C'est à dire que nul n'est sensé ignorer qu'il a des droits et les moyens de les mettre en œuvre et de les défendre. Ce sont les mots de Nicolas Kada, adjoint grenoblois à l'action sociale, qui résument peut-être le mieux la "journée nationale de l'accès au droit", dont la 5e édition avait lieu ce mardi 24 mai. C'est aussi le but du CDAD, Conseil départemental d'accès au droit, qui coordonne les actions et les opérations qui réunissent magistrats, avocats, associations de défense de victimes et collectivités. Une bonne partie de la journée des stands ont été installés place Felix Poulat à Grenoble et des permanences d'avocats ont eu lieu dans 28 "point justice" répartis dans le département.

Rapprocher le droit du citoyen et pas le contraire

Cette journée - et avant elle d'autres actions engagées par les communes comme des permanences d'avocat (Echirolles), une "caravane des droits" (Grenoble) - partent du constat que si nous avons tous des droits nous hésitons parfois à franchir le seuil d'un palais de justice ou d'un cabinet d'avocat. Par crainte que ce soit cher ou compliqué. Par ignorance, par éloignement ou encore parce qu'il faut déjà faire face à un quotidien compliqué. "Vous serez toujours aiguillé vers la bonne personne et c'est gratuit", explique Anne Aucler-Rabinovitch, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble et présidente du CDAD38. Une action qui va bien au-delà de cette journée puisque toute l'année les "point justice" sont à disposition sur tout le territoire, au nord comme au sud. Des points qui sont "parfois à la maison des habitants, parfois à la maison du département. Ça peut être aussi à la maison de la justice et du droit, au CCAS... mais ils sont toujours concentrés sur des lieux ou il y a d'autres services de l'Etat ou de la mairie ou d'associations. C'est essentiel parce qu'il ne faut pas que les personnes aient pour leurs démarches, à aller à de multiples endroits et à se perdre. C'est trop compliqué". Le but "c'est vraiment de permettre aux gens au plus près de chez eux, dans la plus grande simplicité et sans formalisme" de se renseigner sur leurs droits et la meilleurs façon de les faire valoir. Des points qui traitent tout de même "20 000 demandes de renseignements" et viennent en aide plus concrètement à près de "4 000 personnes" par an selon Thierry Baldin, directeur et secrétaire général du CDAD38.

Un bus France services, un des moyens d'apporter le droit, les droits, au plus près des habitants © Radio France - Laurent Gallien

Des bus pour aller encore plus loin

C'est dans le but également d'aller chercher là où ils se trouvent celles et ceux qui ont le plus besoin des cette aide, que le CDAD participe au "Bus France services" qui parcours les communes et va prendre part également à un "Bus France service MSA", plus particulièrement destiné au monde rural et agricole, qui commencera ses tournées "au second semestre de cette année" indique Anne Aucler-Rabinovitch. Dans ces bus on trouve réponse " à tout type de questions : j'ai un problème d'ordre administratif, d'ordre fiscal, j'ai un problème de logement, j'ai un problème de voisin, j'ai un problème avec un des mes enfants qui ne va pas bien et je ne sais pas comment m'y prendre, je n'arrive pas à payer mon loyer... des questions du quotidien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Est-ce qu'il y a une autre solution qu'être condamné ?". Des actions qui mêlent prévention, conseil et conciliation et qui sont aussi un moyen d'éviter que n'arrivent plus tard des procès. C'est une action gagnant-gagnant en quelque sorte, entre la justice et le citoyen.