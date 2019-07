Journée noire sur l'A25: trois accidents dont un mortel

Un homme a perdu la vie dans un premier accident survenu mardi matin sur l'autoroute A25, sa voiture s'est retrouvée coincée entre deux camions. Et quelques heures plus tard, deux autres accidents se sont produits sur la même autoroute.

La Chapelle-d'Armentières, France

C'est une journée noire qu'a connu l'A25 ce mardi. Un conducteur a perdu la vie peu après 9h, sa voiture s'est retrouvée encastrée au niveau d'Englos entre deux poids lourds, dans le sens Dunkerque-Lille. Au total, une voiture et trois camions ont été impliqués dans l'accident, deux des chauffeurs de poids-lourds ont été blessés et hospitalisés au Centre Hospitalier de Lille.

"L'accident dû à un non respect des distances de sécurité"

Selon Christine Philippe, capitaine de la compagnie CRS autoroutière du Nord Pas-de-Calais, l'accident serait dû à un "non respect des distances de sécurité" de la part d'un poids-lourd mais la vitesse serait également en cause. Elle rappelle qu'il est déconseillé aux voitures de s'insérer ainsi entre deux camions: "Le poids lourd est toujours en hauteur et ne voit pas le véhicule aussi nettement que s'il était au même niveau.". Son conseil quand on observe une file de poids lourds: garder la file du milieu et éviter l'insertion entre deux camions.

La capitaine de la compagnie CRS autoroutière du du Nord Pas de Calais Christine Philippe Copier

L'autoroute a dû être coupée pendant quatre heures, jusqu'en début d'après-midi. Il a fallu utiliser une grue de dépannage pour dégager l'accident.

Et quelques heures plus tard, deux nouveaux accidents matériels impliquant là encore des camions se sont produits. Le premier a eu lieu dans le même sens de circulation, de Dunkerque vers Lille, au niveau cette fois de la Chapelle d'Armentières avec deux poids-lourds et une voiture impliqués. L'autre accident s'est lui produit dans l'autre sens de circulation, à hauteur d'Ennetières-en-Weppes avec trois voitures concernées.