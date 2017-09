Journée sans voiture dans tout Paris dimanche 1er octobre 2017 : qui peut circuler ?

La prochaine journée sans voiture, le dimanche 1er octobre 2017, concernera tout Paris. De 11h00 à 18h00, à part quelques exceptions, aucun véhicule à moteur ne pourra rouler dans la capitale hors périphérique et Bois. La Mairie de Paris, qui organise cette journée, l'a présentée ce vendredi.

La "Journée sans voiture" s'étend à tout Paris intramuros pour sa troisième édition le dimanche 1er octobre 2017. En 2015, il n'y avait que quatre arrondissements qui participaient. En 2016, c'était la moitié de Paris. Cette année, il faudra laisser sa voiture au parking dans toute la capitale. Le périphérique et les Bois de Vincennes et de Boulogne ne font pas partie du dispositif. La "Journée sans voiture" est prévue de 11h00 à 18h00. Elle permet de sensibiliser les habitants à la nécessite de modifier leur façon de se déplacer. Elle coïncidera avec la piétonisation des Champs-Elysées qui a lieu le premier dimanche de chaque mois.

Qui peut circuler

Les vélos, les rollers, les trottinettes et tous les véhicules sans moteur sont autorisés dans la capitale le dimanche 1er octobre.

Les transports en commun fonctionneront. Les taxis, le VTC et tous les véhicules d'urgence pourront bien sûr rouler dans Paris durant cette journée sans voiture.

Également autorisés : les véhicules de livraison, ceux qui approvisionnent les marchés, ceux qui sont utilisés par les handicapés, les camions de déménagement, les véhicules pour des dépannages et ceux des professions de soins à domicile.

Vous pourrez rentrer dans Paris ou quitter la capitale pendant cette "Journée sans voiture" à condition de pouvoir produire un justificatif pour valider votre adresse. Si vous participez à un vide grenier, il faudra vous débrouiller pour charger et décharger votre véhicule avant 11h00 et après 18h00.

Pour tous ceux qui roulent, une seule règle : ne pas dépasser les 30 km/h.

Sortez votre vélo. - Sophie Robichon

Qui ne peut pas rouler

Tous les véhicules à moteur sont concernés par cette interdiction. Même si vous avez une voiture électrique, il faudra, ce 1er octobre, la laisser au garage. Pas question non plus de prendre votre deux-roues motorisé même s'il est électrique.

Les voitures de presse ne pourront pas rouler ce jour-là. Les voitures diplomatiques non plus. Les hôtels qui proposaient d'aller chercher leurs clients à l'aéroport par exemple devront trouver une autre solution.

La mairie de Paris précise qu'aucune dérogation ne sera donnée pour cette journée.

Un grand jeu est proposé pour la journée

Cette journée se veut festive. Plusieurs animations sont prévues. Le collectif "Paris sans voiture" et "l'Ecole des loisirs" organisent aussi un grand jeu avec la complicité de l'illustrateur Claude Ponti. A partir de 15h00, les jeunes Parisiens pourront venir chercher un autocollant qui représente un poussin de Claude Ponti. Ils devront poser ce poussin dans un endroit insolite, le photographier et poster la photo sur les réseaux sociaux via le hashtag #JourneeSansVoiture ou à poussinsansvoiture@gmail.com. Les dix photos les plus étonnantes seront récompensées.